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Аналитик Суверов спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца

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Полина Полетаева
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте курса доллара выше 100 рублей.
Аналитик Суверов спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

По словам специалиста, падение курса рубля вызвано дефицитом валюты и «сокращением экспорта, несмотря на рост цен на нефть».

«Но где-то в течение месяца ситуация должна стабилизироваться, потому что, во-первых, должен упасть импорт и, во-вторых, должен сказаться эффект от роста цен на нефть. Поэтому, я думаю, примерно на уровне 105 будет стабилизироваться курс рубля», — считает Суверов.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мягкая денежно-кредитная политика стала основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции.

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