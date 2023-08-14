Аналитик Суверов спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца
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По словам специалиста, падение курса рубля вызвано дефицитом валюты и «сокращением экспорта, несмотря на рост цен на нефть».
«Но где-то в течение месяца ситуация должна стабилизироваться, потому что, во-первых, должен упасть импорт и, во-вторых, должен сказаться эффект от роста цен на нефть. Поэтому, я думаю, примерно на уровне 105 будет стабилизироваться курс рубля», — считает Суверов.
Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года.
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мягкая денежно-кредитная политика стала основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции.