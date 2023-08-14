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Орешкин назвал мягкую ДКП причиной ослабления рубля и ускорения инфляции

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Мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) стала основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
Орешкин назвал мягкую ДКП причиной ослабления рубля и ускорения инфляции
  • globallookpress.com

«Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», — сказал он ТАСС.

Орешкин также заявил, что нормализация курса ожидается в ближайшее время.

Курс доллара утром 14 августа на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.

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