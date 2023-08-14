Орешкин пообещал нормализацию курса рубля в ближайшее время

Сильный рубль — в интересах российской экономики, нормализация курса ожидается в ближайшее время, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — цитирует его ТАСС.

По словам Орешкина, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и плохо влияет на реальные доходы населения.

Курс доллара на Московской бирже 11 августа поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года.

Ранее Центробанк России сообщал, что реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в январе — июне снизился на 20,3%.