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Минсельхоз заявил об отсутствии планов закупать в этом году зерно в интервенционный фонд

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Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии планов закупать в этом году зерно в интервенционный фонд.
Минсельхоз заявил об отсутствии планов закупать в этом году зерно в интервенционный фонд
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

Как она отметила, в этом нет необходимости.

«Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.

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