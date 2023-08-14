Минсельхоз заявил об отсутствии планов закупать в этом году зерно в интервенционный фонд

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии планов закупать в этом году зерно в интервенционный фонд.

Как она отметила, в этом нет необходимости.

«Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.