Минсельхоз заявил об отсутствии планов закупать в этом году зерно в интервенционный фонд
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Как она отметила, в этом нет необходимости.
«Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет», — цитирует её РИА Новости.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.