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Мужчина и младенец стали жертвами ДТП в Волгоградской области

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В Светлоярском районе Волгоградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли мужчина и девятимесячный ребёнок. Ещё шестеро человек получили травмы.
Мужчина и младенец стали жертвами ДТП в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области ВАЗ вынесло на встречную полосу, в результате произошло лобовое столкновение с Mitsubishi. 31-летний водитель ВАЗа погиб на месте. Находившийся в салоне его машины девятимесячный ребёнок умер спустя время в медучреждении.

Пострадали также две пассажирки ВАЗа — 33-летняя женщина и четырёхлетняя девочка. Кроме того, травмы получили 47-летний водитель иномарки и трое его попутчиков 35, 39 и 47 лет.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье.

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