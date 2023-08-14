Мужчина и младенец стали жертвами ДТП в Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли мужчина и девятимесячный ребёнок. Ещё шестеро человек получили травмы.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области ВАЗ вынесло на встречную полосу, в результате произошло лобовое столкновение с Mitsubishi. 31-летний водитель ВАЗа погиб на месте. Находившийся в салоне его машины девятимесячный ребёнок умер спустя время в медучреждении.

Пострадали также две пассажирки ВАЗа — 33-летняя женщина и четырёхлетняя девочка. Кроме того, травмы получили 47-летний водитель иномарки и трое его попутчиков 35, 39 и 47 лет.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье.