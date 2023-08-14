В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека, из них двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье.

Информация об этом появилась на сайте управления МВД России по региону.

«28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё шесть человек получили травмы.

Происшествие произошло на федеральной автодороге Чита — Забайкальск в районе населённого пункта Атамановка.

Вчера, 13 августа, на Кутузовском проспекте на западе Москвы машина врезалась в столб, водитель и пассажир погибли.

Также женщина-водитель погибла в результате ДТП в Челябинской области.