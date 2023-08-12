Женщина-водитель погибла в результате ДТП в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.
«На 8-м км автодороги Бреды — Синий Шихан водитель 1994 года рождения за рулём LADA Priora отвлеклась от управления, машину занесло влево, она врезалась в металлическое барьерное ограждение», — указали в ведомстве.
Уточняется, что женщина скончалась на месте. При этом травмы получила также девочка шести лет, которая находилась в машине.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.