Женщина-водитель погибла в результате ДТП в Челябинской области

Женщина-водитель погибла в результате наезда автомобиля на дорожное ограждение в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«На 8-м км автодороги Бреды — Синий Шихан водитель 1994 года рождения за рулём LADA Priora отвлеклась от управления, машину занесло влево, она врезалась в металлическое барьерное ограждение», — указали в ведомстве.

Уточняется, что женщина скончалась на месте. При этом травмы получила также девочка шести лет, которая находилась в машине.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.