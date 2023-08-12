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Женщина-водитель погибла в результате ДТП в Челябинской области

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Женщина-водитель погибла в результате наезда автомобиля на дорожное ограждение в Челябинской области.
Женщина-водитель погибла в результате ДТП в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«На 8-м км автодороги Бреды — Синий Шихан водитель 1994 года рождения за рулём LADA Priora отвлеклась от управления, машину занесло влево, она врезалась в металлическое барьерное ограждение», — указали в ведомстве.

Уточняется, что женщина скончалась на месте. При этом травмы получила также девочка шести лет, которая находилась в машине.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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