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Губернатор Моор поздравил жителей Тюменской области с 79-летием региона

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с 79-й годовщиной региона.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Тюменская область — земля больших людей с широкой и открытой душой, отзывчивым и добрым сердцем, мужественных, основательных и искренне любящих свою малую родину и Отчизну», — отметил губернатор.

Александр Моор добавил, что регион находится в числе лидеров по созданию благоприятного инвестиционного климата, научно-технологическому развитию, а также по жилищному строительству и дорожной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму столичным строителям, подчеркнув, что город преображается именно благодаря их усилиям и стараниям.

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