Большинство россиян потребляют до 2 л воды в день

Компания WATWELL и TenChat провели исследование, которое показало высокую степень осведомлённости россиян о правилах питьевого режима. Так, 78% опрошенных знают о необходимости ежедневного потребления воды и последствиях обезвоживания.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 81% респондентов пьют воду по мере наступления жажды. Свыше половины опрошенных (59%) оценивают объём ежедневно потребляемой воды в 1—2 л, 19% — от 2 л, 15% — в 0,5—1 л, 5% пьют менее 0,5 л воды и 2% не пьют воду вообще.

Почти две трети участников опроса в той или иной степени не удовлетворены качеством воды из-под крана в своём регионе: 27% оценивают её качество как плохое, 33% — как среднее, 32% — как хорошее и лишь 6% — как отличное.

Большинство (90%) различают вкус воды и оценивают её как вкусную или невкусную. Треть опрошенных сокращают потребление воды в пользу других напитков, в основном чая и кофе, если им не нравится её вкус.

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