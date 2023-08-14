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В Крыму предупредили о продолжении ликвидации взрывоопасных предметов в регионе

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Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что на полуострове продолжается ликвидация взрывоопасных предметов, и призвал сохранять спокойствие в связи с данным процессом.
В Крыму предупредили о продолжении ликвидации взрывоопасных предметов в регионе
  • РИА Новости

«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00; г. Старый Крым с 11:00 до 13:00; пгт. Черноморское с 10:00 до 18:00. Возможны звуки взрывов», — сообщил он в своём Telegram.

Советник главы Крыма призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Ранее Крючков призвал людей не выкладывать видео работы ПВО, а также кадры со стратегическими объектами.

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