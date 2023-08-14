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Власти назвали паводок возможной причиной порыва на газопроводе в Уссурийске

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Представитель правительства Приморского края заявил, что причиной порыва на магистральном газопроводе в Уссурийске могли стать подвижки грунта из-за паводка.
Власти назвали паводок возможной причиной порыва на газопроводе в Уссурийске
  • © Пресс-служба главы Уссурийского городского округа

«Оперативно выехавшая аварийная бригада на месте инцидента обнаружила выход газа из-под земли без возгорания на подземном стальном межпоселковом газопроводе высокого давления. Предположительная причина — подвижки грунта в результате паводка», — заявил он РИА Новости.

Представитель правительства Приморского края также добавил, что специалисты уже приступили к ремонтным работам и опасности для жителей нет.

По его словам, газоснабжение 17 многоквартирных домов и 47 домовладений идёт за счёт запаса газа в сети.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл прорыв на газопроводе.

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