Власти назвали паводок возможной причиной порыва на газопроводе в Уссурийске
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«Оперативно выехавшая аварийная бригада на месте инцидента обнаружила выход газа из-под земли без возгорания на подземном стальном межпоселковом газопроводе высокого давления. Предположительная причина — подвижки грунта в результате паводка», — заявил он РИА Новости.
Представитель правительства Приморского края также добавил, что специалисты уже приступили к ремонтным работам и опасности для жителей нет.
По его словам, газоснабжение 17 многоквартирных домов и 47 домовладений идёт за счёт запаса газа в сети.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл прорыв на газопроводе.