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В Уссурийске произошёл прорыв на газопроводе

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Прорыв произошёл на газопроводе в Уссурийске Приморского края.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства ГО и ЧС.

«Поступила информация в 9:30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на месте работают соответствующие службы.

Ранее почти 800 человек эвакуировали в подтопленном Уссурийске в Приморье за два дня.

Также власти Уссурийска назвали нынешнее наводнение самым крупным за последние 10 лет.

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