Военная хроника: около Крыма дежурит американский дрон RQ-4 Global Hawk

Американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 прямо сейчас дежурит юго-восточнее Крыма, сообщает Военная хроника. Этот же дрон был обнаружен и опознан в воздушном пространстве над Чёрным морем 10 августа, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.

«Реактивный беспилотник, предположительно, взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии, однако транспондер высотного разведчика был активирован только в воздушном пространстве Греции», — говорится в сообщении.

Ещё один БПЛА с позывным FORTE10 регулярно появляется у берегов Крыма, где, предположительно, ведёт оптическую и радиоэлектронную разведку.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение.

Накануне Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Также была предпринята вторая попытка удара по мосту.