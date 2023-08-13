Военная хроника: около Крыма дежурит американский дрон RQ-4 Global Hawk
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«Реактивный беспилотник, предположительно, взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии, однако транспондер высотного разведчика был активирован только в воздушном пространстве Греции», — говорится в сообщении.
Ещё один БПЛА с позывным FORTE10 регулярно появляется у берегов Крыма, где, предположительно, ведёт оптическую и радиоэлектронную разведку.
Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение.
Накануне Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
Также была предпринята вторая попытка удара по мосту.