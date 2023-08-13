В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе

В Раменском в Московской области произошёл пожар в складских помещениях, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.

РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Информация о возможных пострадавших не приводится. Ранее стало известно о возгорании в трюме стоящего у причала грузового корабля «Терский берег». Экипаж эвакуировался самостоятельно.