В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе
В Раменском в Московской области произошёл пожар в складских помещениях, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее стало известно о возгорании в трюме стоящего у причала грузового корабля «Терский берег». Экипаж эвакуировался самостоятельно.
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