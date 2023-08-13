Минобороны: в Курской области сбит БПЛА, выпущенный по объектам на территории России

Российские средства противовоздушной обороны 13 августа в 11:30 уничтожили в небе над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат, выпущенный по объектам на территории России.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Российскими средствами ПВО украинский БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Минобороны заявили, что 13 августа около 11:00 пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.