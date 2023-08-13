Минобороны: в Курской области сбит БПЛА, выпущенный по объектам на территории России
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
«Российскими средствами ПВО украинский БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Курской области», — говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Минобороны заявили, что 13 августа около 11:00 пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.