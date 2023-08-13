Узнать больше

Губернатор Гладков: в Белгородской области за сутки система ПВО сбила два беспилотника

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в разных районах региона за сутки российская система противовоздушной обороны сбила два беспилотника.
Губернатор Гладков: в Белгородской области за сутки система ПВО сбила два беспилотника
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В селе Петропавловка сбит беспилотник противника», — говорится в сообщении.

В результате атаки частное домовладение получило повреждение, добавил Гладков.

Второй беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области украинский БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить