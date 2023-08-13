Губернатор Гладков: в Белгородской области за сутки система ПВО сбила два беспилотника
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В селе Петропавловка сбит беспилотник противника», — говорится в сообщении.
В результате атаки частное домовладение получило повреждение, добавил Гладков.
Второй беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области украинский БПЛА.