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Власти сообщили о снижении общего уровня воды в Уссурийске, несмотря на локальный подъём

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Уровень воды в Уссурийске Приморского края начал снижаться, несмотря на локальный подъём в некоторых районах города.
Власти сообщили о снижении общего уровня воды в Уссурийске, несмотря на локальный подъём
  • РИА Новости

Об этом сообщили в городской администрации.

По данным властей, уровень воды поднимается в районах Междуречье и Семь Ветров.

«Вместе с тем уровень воды в реке Раздольная уменьшился на 11 см. Общий уровень воды в городе за последний час снизился на 3 см», — говорится в сообщении.

Власти ожидают дальнейшего снижения уровня воды в скором времени.

Ранее сообщалось, что в Приморье подтоплено более 4,3 тыс. частных домов в 16 муниципалитетах.

Также поступала информация, что в пострадавшем от паводка Уссурийске эвакуировали детский лагерь.

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