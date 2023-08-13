Власти сообщили о снижении общего уровня воды в Уссурийске, несмотря на локальный подъём
- РИА Новости
Об этом сообщили в городской администрации.
По данным властей, уровень воды поднимается в районах Междуречье и Семь Ветров.
«Вместе с тем уровень воды в реке Раздольная уменьшился на 11 см. Общий уровень воды в городе за последний час снизился на 3 см», — говорится в сообщении.
Власти ожидают дальнейшего снижения уровня воды в скором времени.
Ранее сообщалось, что в Приморье подтоплено более 4,3 тыс. частных домов в 16 муниципалитетах.
Также поступала информация, что в пострадавшем от паводка Уссурийске эвакуировали детский лагерь.