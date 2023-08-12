Слуцкий сообщил о встрече с экс-главой МИД Австрии Кнайсль в дружеском формате

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о встрече с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль.

«Конечно… (это. — RT) встреча друзей», — сказал он РИА Новости.

При этом, добавил политик, речи о вступлении Кнайсль в ЛДПР не идёт, так как она не имеет российского гражданства.

Ранее экс-глава австрийского МИД посетила праздник «Макушка лета» в деревне Петрушово Рязанской области, там она пообщалась с местными жителями и посмотрела на праздничные выступления. Кроме того, бывший министр сама выступила перед гостями на русском языке.