На Московском урбанфоруме наградили лауреатов фотоконкурса «Планета Москва»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.
Участники соревновались в номинациях «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времён», «Динамика мегаполиса».
Всего поступило более 1,7 тыс. профессиональных и любительских снимков.
Ранее сообщалось, что квест «Экономика Москвы» в рамках МУФ стартует 14 августа.