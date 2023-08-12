На Московском урбанфоруме наградили лауреатов фотоконкурса «Планета Москва»

На Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.

Участники соревновались в номинациях «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времён», «Динамика мегаполиса».

Всего поступило более 1,7 тыс. профессиональных и любительских снимков.

Ранее сообщалось, что квест «Экономика Москвы» в рамках МУФ стартует 14 августа.