Узнать больше

На Московском урбанфоруме наградили лауреатов фотоконкурса «Планета Москва»

Короткая ссылка
На Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».
На Московском урбанфоруме наградили лауреатов фотоконкурса «Планета Москва»
  • © пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы Подробнее: https://www.m24.ru/news/gorod/12082023/607480?utm_source=CopyBuf

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.

Участники соревновались в номинациях «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времён», «Динамика мегаполиса».

Всего поступило более 1,7 тыс. профессиональных и любительских снимков.

Ранее сообщалось, что квест «Экономика Москвы» в рамках МУФ стартует 14 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить