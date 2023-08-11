Квест «Экономика Москвы» в рамках МУФ стартует 14 августа
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Об этом информирует НСН.
Участникам предстоит выполнить задания в разных городских локациях, а также ответить на вопросы, связанные с экономикой Москвы. Задания на неделю будут публиковаться на сайте «Город заданий» с 14 августа.
Принять участие в квесте смогут все желающие, прошедшие регистрацию.
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