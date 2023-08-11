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Квест «Экономика Москвы» в рамках МУФ стартует 14 августа

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Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что городской квест «Экономика Москвы» пройдёт в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) с 14 августа по 10 сентября.
Квест «Экономика Москвы» в рамках МУФ стартует 14 августа
  • © Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Об этом информирует НСН.

Участникам предстоит выполнить задания в разных городских локациях, а также ответить на вопросы, связанные с экономикой Москвы. Задания на неделю будут публиковаться на сайте «Город заданий» с 14 августа.

Принять участие в квесте смогут все желающие, прошедшие регистрацию.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на площадке Московского урбанистического форума в «Зарядье» представят сервис бесконтактной доставки «Московский постамат».

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