Власти Оренбургской области поздравили жителей региона с Днём физкультурника

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём физкультурника.

Об этом сообщает RIA56.

«Физкультура и спорт — это не только физическое развитие, но и важная составляющая нашей культуры и образа жизни. Они способствуют формированию здорового образа мышления, дисциплины, силы духа и целеустремлённости», — заявил Паслер.

По его словам, доступная и функциональная спортивная инфраструктура позволяет систематически заниматься спортом почти миллиону жителей области.

С поздравлением выступил и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства региона.

«За пять лет мы построили 44 спортивных объекта. Даже в самых отдалённых посёлках округа возводим необходимую инфраструктуру, оснащаем инвентарём и современным оборудованием наши школы и площадки», — отмечается в поздравлении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил всех работников сферы физической культуры и спорта, тренеров, ветеранов, спортсменов и любителей активного образа жизни с Днём физкультурника.