В метро Москвы запустили более 260 тематических поездов за 10 лет

В Московском метрополитене запустили свыше 260 тематических поездов за десять лет, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы запускаем в метро тематические поезда, которые помогают расширять кругозор москвичей и гостей города. Пассажиры узнают интересные факты из самых разных сфер — истории, культуры и общественной жизни», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что обычно такие составы курсируют в течение шести месяцев.

Чаще всего тематический поезд можно увидеть на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях.

Ранее сообщалось, что карту «Тройка» начали принимать на железнодорожных станциях Ленинская и Домодедово.