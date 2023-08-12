В метро Москвы запустили более 260 тематических поездов за 10 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Мы запускаем в метро тематические поезда, которые помогают расширять кругозор москвичей и гостей города. Пассажиры узнают интересные факты из самых разных сфер — истории, культуры и общественной жизни», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что обычно такие составы курсируют в течение шести месяцев.
Чаще всего тематический поезд можно увидеть на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях.
Ранее сообщалось, что карту «Тройка» начали принимать на железнодорожных станциях Ленинская и Домодедово.