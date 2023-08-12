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У трёх автовокзалов в Москве появились велопарковки и станции проката

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У Центрального автовокзала, а также у Северных и Южных ворот появились велопарковки и станции проката.
У трёх автовокзалов в Москве появились велопарковки и станции проката
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

У трёх автовокзалов можно арендовать современные электровелосипеды 2.0, а у Центрального размещена станция проката механических велосипедов.

На территории автовокзалов есть удобные залы ожидания, комнаты матери и ребёнка, камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, кафе и автоматы с едой и напитками.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге развивают инициативу, направленную на усиление безопасности в сфере электросамокатов.

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