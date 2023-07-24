В Петербурге рассказали о школах по вождению электросамокатов
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.
Как рассказал зампред комитета Дмитрий Ваньчков, водителей электросамокатов обучают правилам этичного поведения за рулём и основам дорожного движения.
Также в городе открылись школы вождения, создание которых инициировали кикшеринговые сервисы. Комитет поддерживает подобные курсы.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.