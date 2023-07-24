В Петербурге рассказали о школах по вождению электросамокатов

В Санкт-Петербурге развивают инициативу, направленную на усиление безопасности в сфере электросамокатов.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Как рассказал зампред комитета Дмитрий Ваньчков, водителей электросамокатов обучают правилам этичного поведения за рулём и основам дорожного движения.

Также в городе открылись школы вождения, создание которых инициировали кикшеринговые сервисы. Комитет поддерживает подобные курсы.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.