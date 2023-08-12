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У станции МЦД-2 «Дмитровская» построят общественно-деловой центр

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У станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Дмитровская» построят общественно-деловой центр площадью 50 тыс. кв. м, заявил мэр Сергей Собянин.
У станции МЦД-2 «Дмитровская» построят общественно-деловой центр
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2, где сейчас располагается объект незавершённого строительства, возведём общественно-деловой центр площадью 50 тыс. кв. м с подземной парковкой», — сказал мэр.

Также запланирована реконструкция близлежащих дорог, в том числе создание проезда к зданию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что осенью в городе планируют завершить строительство восточной части МСД.

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