Бочкарёв рассказал подробности о строительстве восточной части МСД
- РИА Новости
«У нас стоит в планах завершение восточной части МСД, соединяющей его с федеральной трассой М-12, которая идёт на Нижний Новгород, Казань и пойдёт дальше на Екатеринбург и так далее. Это колоссальный проект, очень важный для нас», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
Осенью также планируется полностью запустить движение по южному направлению магистрали.
Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.