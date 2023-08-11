Бочкарёв рассказал подробности о строительстве восточной части МСД

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что осенью в городе планируют завершить строительство восточной части МСД.

«У нас стоит в планах завершение восточной части МСД, соединяющей его с федеральной трассой М-12, которая идёт на Нижний Новгород, Казань и пойдёт дальше на Екатеринбург и так далее. Это колоссальный проект, очень важный для нас», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Осенью также планируется полностью запустить движение по южному направлению магистрали.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.