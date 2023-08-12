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Очередь на Крымский мост составляет почти 1300 автомобилей

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Очередь на Крымский мост после остановок движения насчитывает почти 1300 машин.
Очередь на Крымский мост составляет почти 1300 автомобилей
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи в очереди находится  711 транспортных средств, время ожидания составляет более двух часов.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено.

12 августа Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.

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