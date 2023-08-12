Врач Царёва заявила, что некоторые грибы могут положительно повлиять на либидо

Лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы, заявила доктор превентивной медицины Ольга Царёва.

«Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D. Лидером по содержанию этих полезных нутриентов являются грибы», — сказала она «Газете.Ru».

По словам Царёвой, по этим показателям лидируют лисички и белые грибы.

Доктор посоветовала употреблять их с минимальной термической обработкой для сохранения полезных веществ. Для лучшего усвоения их, по словам Царёвой, стоит употреблять с зеленью и овощами.

Ранее к. м. н., врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал в беседе с RT, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни.