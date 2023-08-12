МИД России: попытки Украины нанести удар по Крымскому мосту не останутся без ответа

Попытки киевского режима нанести удар по Крымскому мосту не останутся без ответа, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что Крымский мост является объектом гражданской инфраструктуры, удары по которым недопустимы.

«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — говорится в заявлении министерства.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника была сбита над Керченским проливом.