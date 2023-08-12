Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за день временно перекрыли.

Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в заявлении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбито две вражеские ракеты. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков заявил о постановке спецслужбами России дымовой завесы на Крымском мосту.

Позднее в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.