В Приморском крае из-за паводка пострадало 65 населённых пунктов

Правительство Приморского края сообщило, что в результате паводка пострадало 65 населённых пунктов региона.

«Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населённых пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплены семь многоквартирных домов, 729 частных домов, 1983 приусадебных участка. Тяжёлая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем», — говорится в заявлении правительства в Telegram.

Уточняется, что в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне «Семь ветров» подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона.

Ранее в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа назвали нынешнее наводнение самым крупным за последние десять лет.