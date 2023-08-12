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«Ростех» изобразил российскую военную технику в виде механизированных животных

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Российская корпорация «Ростех» изобразила российскую военную технику в виде механизированных животных-трансформеров.
«Ростех» изобразил российскую военную технику в виде механизированных животных
  • РИА Новости

Соответствующие картинки компания опубликовала в своём Telegram.

Так, например, российский танк был размещён рядом с механизированным медведем, а Панцирь-С1 был представлен носорогом-трансформером.

Ранее первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации работают над созданием модернизированной самоходной артиллерийской установки «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО.

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