Шойгу и Лихачёв облетели полигон на Новой Земле, где в СССР испытывали ядерное оружие
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Министр обороны России вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым совершил облёт объектов Центрального полигона России», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на этом полигоне с 1954 года по 1990 год провели 132 атмосферных, подземных, подводных и надводных испытаний ядерного оружия.
Ранее стало известно, что Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике.