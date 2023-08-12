Шойгу и Лихачёв облетели полигон на Новой Земле, где в СССР испытывали ядерное оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв совершил облёт Центрального полигона России на Новой Земле, на котором во времена СССР проводились испытания ядерного оружия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Министр обороны России вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым совершил облёт объектов Центрального полигона России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на этом полигоне с 1954 года по 1990 год провели 132 атмосферных, подземных, подводных и надводных испытаний ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике.