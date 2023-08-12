В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую детей из Шебекина

Вожатую расположенного в Крыму лагеря «Мультфильм» отстранили от работы из-за публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших там детей из Шебекина Белгородской области.

Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель губернатора Белгородской области — министр образования региона Андрей Милёхин.

«Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекина, днём уже отстранили от работы», — говорится в сообщении.

По словам Милёхина, в настоящее время компетентными органами проводится расследование.

Ранее сообщалось, что власти Нефтеюганска ищут альтернативу лагерю в Верхней Пышме, где унижали детей.

Также детский психолог Яна Лейкина объяснила, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой.