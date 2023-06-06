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Детский психолог Лейкина объяснила, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой

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Детский психолог Яна Лейкина рассказала, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой.
Детский психолог Лейкина объяснила, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой
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«Есть время, в течение которого ребёнок адаптируется к новой обстановке, как правило, это неделя. Если спустя неделю ничего не меняется, значит, что-то происходит не то. Если есть какие-то особенности у ребёнка, например, связанные с питанием или поведением, можно даже написать вожатым, чтобы к ребёнку проявляли персональный подход. Если ребёнок регулярно плачет, то надо поехать и посмотреть, что происходит на месте. Нельзя отмахиваться от жалоб ребенка, нужно быть с ним в контакте. Когда ребёнок занят, он быстрее адаптируется к условиям общения. Он может проситься домой, если ему скучно, неинтересно, у него много свободного времени», — сказала Лейкина «Радио 1».

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.

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