Детский психолог Лейкина объяснила, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой

Детский психолог Яна Лейкина рассказала, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой.

«Есть время, в течение которого ребёнок адаптируется к новой обстановке, как правило, это неделя. Если спустя неделю ничего не меняется, значит, что-то происходит не то. Если есть какие-то особенности у ребёнка, например, связанные с питанием или поведением, можно даже написать вожатым, чтобы к ребёнку проявляли персональный подход. Если ребёнок регулярно плачет, то надо поехать и посмотреть, что происходит на месте. Нельзя отмахиваться от жалоб ребенка, нужно быть с ним в контакте. Когда ребёнок занят, он быстрее адаптируется к условиям общения. Он может проситься домой, если ему скучно, неинтересно, у него много свободного времени», — сказала Лейкина «Радио 1».

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова дала советы в беседе с ФАН по выбору детского лагеря для ребёнка.