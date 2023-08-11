Шадаев: Минцифры запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке.

Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сотрудникам можно использовать iPhone в личных целях, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Также сообщалось, что Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам.