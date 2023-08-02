Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевых протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов», — отметили в РКН.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Новые требования вступают в силу 1 декабря 2023 года.
Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин в беседе с RT объяснил необходимость запрета на регистрацию через иностранную почту. По его словам, это делается для защиты страны и чтобы снизить зависимость от западных сервисов и серверов.