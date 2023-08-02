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Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится под контролем Роскомнадзора, проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для обеспечения устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.
Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевых протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов», — отметили в РКН.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Новые требования вступают в силу 1 декабря 2023 года.

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин в беседе с RT объяснил необходимость запрета на регистрацию через иностранную почту. По его словам, это делается для защиты страны и чтобы снизить зависимость от западных сервисов и серверов.

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