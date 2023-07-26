Узнать больше

Эксперт Курочкин объяснил необходимость запрета на регистрацию через иностранную почту

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой в окончательном чтении закона о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

«Всё это делается для защиты страны и чтобы снизить зависимость от западных сервисов и серверов», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, таким образом пользователи смогут перейти на российские сервисы.

«Их полно, они прекрасно работают, ничем не хуже. Просто у нас всегда было: «Американское — это круто, а наше всё — плохое». Это в головах у людей», — заключил Курочкин.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Как сообщает ТАСС, нормы содержатся в инициативе, направленной на недопущение владения российскими новостными агрегаторами иностранцами.

Также запрет будет прописан в законах  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить