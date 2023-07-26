Эксперт Курочкин объяснил необходимость запрета на регистрацию через иностранную почту

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой в окончательном чтении закона о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

«Всё это делается для защиты страны и чтобы снизить зависимость от западных сервисов и серверов», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, таким образом пользователи смогут перейти на российские сервисы.

«Их полно, они прекрасно работают, ничем не хуже. Просто у нас всегда было: «Американское — это круто, а наше всё — плохое». Это в головах у людей», — заключил Курочкин.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Как сообщает ТАСС, нормы содержатся в инициативе, направленной на недопущение владения российскими новостными агрегаторами иностранцами.

Также запрет будет прописан в законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».