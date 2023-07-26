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Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через иностранную электронную почту

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Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.
Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через иностранную электронную почту
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Как сообщает ТАСС, нормы содержатся в инициативе, направленной на недопущение владения российскими новостными агрегаторами иностранцами.

Также запрет будет прописан в законах  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

В 2013 году специалист по информационной безопасности, один из самых известных американских хакеров Кевин Митник рассказал RT, что у правительства США и, возможно, Великобритании есть доступ к огромным объёмам информации, включая электронную почту, телефонные переговоры и смс-сообщения граждан.

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