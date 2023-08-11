Узнать больше

В Дагестане между жителям двух сёл произошёл конфликт с участием 100 человек

Короткая ссылка
В Дагестане в Ногайском районе между жителям двух сёл произошёл конфликт, в котором участвовали 100 человек, сообщила полиция республики. 
В Дагестане между жителям двух сёл произошёл конфликт с участием 100 человек
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сёл Шумелик и Батыр-Мурза», — сообщает МВД.

Для недопущения обострения конфликта туда прибыли сотрудники полиции. 

«Для урегулирования ситуации выехали также руководство республиканского МВД и представители администрации района», — отметило ведомство.

Ранее два человека погибли в результате массовой драки с применением ножей в подмосковном Чехове.

Следственный комитет Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в результате массовой драки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить