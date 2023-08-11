В Дагестане между жителям двух сёл произошёл конфликт с участием 100 человек
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«Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сёл Шумелик и Батыр-Мурза», — сообщает МВД.
Для недопущения обострения конфликта туда прибыли сотрудники полиции.
«Для урегулирования ситуации выехали также руководство республиканского МВД и представители администрации района», — отметило ведомство.
Ранее два человека погибли в результате массовой драки с применением ножей в подмосковном Чехове.
Следственный комитет Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в результате массовой драки.