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Студенты-участники СВО смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест

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Российское правительство утвердило постановление, согласно которому студенты-участники спецоперации получат возможность перевестись на обучение за счёт бюджета даже при отсутствии свободных мест по их направлению подготовки, сообщает пресс-служба кабмина.
Студенты-участники СВО смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест
  • РИА Новости

«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что студент-экономист сможет перейти на бюджетное место на историческом или любом другом факультете.

Ранее сообщалось, что студенты  — участники спецоперации на Украине смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, который подтверждает статус участника СВО.

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