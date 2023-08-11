Студенты-участники СВО смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест
- РИА Новости
«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что студент-экономист сможет перейти на бюджетное место на историческом или любом другом факультете.
Ранее сообщалось, что студенты — участники спецоперации на Украине смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, который подтверждает статус участника СВО.