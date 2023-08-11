Студенты-участники СВО смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест

Российское правительство утвердило постановление, согласно которому студенты-участники спецоперации получат возможность перевестись на обучение за счёт бюджета даже при отсутствии свободных мест по их направлению подготовки, сообщает пресс-служба кабмина.

«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что студент-экономист сможет перейти на бюджетное место на историческом или любом другом факультете.

Ранее сообщалось, что студенты — участники спецоперации на Украине смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, который подтверждает статус участника СВО.