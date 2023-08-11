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Иммунолог Крючков рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 в преддверии осени

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Кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков заявил, что в преддверии осеннего сезона важно вакцинироваться от COVID-19.
Иммунолог Крючков рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 в преддверии осени
  • РИА Новости

«Нужно что-то продумывать заранее для того, чтобы подготовиться к осени-зиме… Обеспечить значительный охват вакцинацией групп риска и общей популяции. Этим нужно заниматься уже сейчас», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, существующие вакцины позволяют защититься от тяжёлого течения заболевания.

Ранее доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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