В Сергиевом Посаде начали возобновление подачи горячего водоснабжения
- РИА Новости
Сейчас две блочно-модульные котельные подключены к ЦТП №1 по личному распоряжению губернатора Андрея Воробьёва.
Это временное решение проблемы, постоянное будет принято после обследования здания повреждённой котельной.
В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа рассказали в беседе с RT, что после взрыва в Сергиевом Посаде в тяжёлом состоянии остаются шесть человек.
9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.