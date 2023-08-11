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В Сергиевом Посаде начали возобновление подачи горячего водоснабжения

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В Сергиевом Посаде после взрыва на территории завода начали возобновление подачи горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах в микрорайоне Северный, сообщила администрация округа.
В Сергиевом Посаде начали возобновление подачи горячего водоснабжения
  • РИА Новости

Сейчас две блочно-модульные котельные подключены к ЦТП №1 по личному распоряжению губернатора Андрея Воробьёва.

Это временное решение проблемы, постоянное будет принято после обследования здания повреждённой котельной.

В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа рассказали в беседе с RT, что после взрыва в Сергиевом Посаде в тяжёлом состоянии остаются шесть человек.

9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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