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Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тысяч рублей за призывы к экстремистской деятельности

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Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тыс. рублей за призывы к экстремистской деятельности, сообщили в УФСБ России по Псковской области.
Суд оштрафовал жителя Пскова на 160 тысяч рублей за призывы к экстремистской деятельности
  • РИА Новости

«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор псковичу за распространение экстремистских материалов. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину.

По данным следствия, житель Пскова выполнял задания человека, который проживает в Эстонии и находится в межгосударственном розыске.

Мужчина изготавливал и распространял листовки, в которых призывал совершать насильственные действия в отношении российских органов власти.

За выполнение указаний мужчина получал вознаграждение.

Ранее городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.

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