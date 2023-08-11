Мединский рассказал, что Украина в новом учебнике истории названа ультранационалистическим государством
- РИА Новости
«У учёных, историков понятие «нацизм» в большей степени ассоциируется с Третьим рейхом. СМИ часто использует словосочетание «украинский нацизм»... Поэтому мы решили уточнить и записали: Украина — это ультранационалистическое государство», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, в данном случае речь идёт о языковом, культурном и властном доминировании «агрессивного националистического меньшинства над большинством».
Ранее сообщалось, что к сентябрю следующего года в России, как ожидается, будут готовы новые учебники по истории для 5—9 классов.