Мединский рассказал, что Украина в новом учебнике истории названа ультранационалистическим государством

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что один из параграфов в новом учебнике истории будет называться «Украина — ультранационалистическое государство».

«У учёных, историков понятие «нацизм» в большей степени ассоциируется с Третьим рейхом. СМИ часто использует словосочетание «украинский нацизм»... Поэтому мы решили уточнить и записали: Украина — это ультранационалистическое государство», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в данном случае речь идёт о языковом, культурном и властном доминировании «агрессивного националистического меньшинства над большинством».

Ранее сообщалось, что к сентябрю следующего года в России, как ожидается, будут готовы новые учебники по истории для 5—9 классов.