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Иностранца задержали с бутылкой бензина у петербургского военкомата

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Силовики задержали гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке, когда он фотографировал военкомат в Санкт-Петербурге, который его попросили поджечь.
Иностранца задержали с бутылкой бензина у петербургского военкомата
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться», — пишет агентство.

Полицейские задержали мужчину и провели досмотр, в ходе которого нашли бутылку с запахом бензина, а в телефоне переписку, в которой его просят поджечь военкомат. В переписке пообещали вернуть деньги, которые ранее мужчина перевёл некоему «администратору». Также там указывался адрес здания и инструкция по изготовлению коктейля Молотова.

Ранее сообщалось, что правоохранители ищут злоумышленника, бросившего в ночь на 11 августа коктейль Молотова на территорию отдела полиции в Коломне Московской области.

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