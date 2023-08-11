Иностранца задержали с бутылкой бензина у петербургского военкомата

Силовики задержали гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке, когда он фотографировал военкомат в Санкт-Петербурге, который его попросили поджечь.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться», — пишет агентство.

Полицейские задержали мужчину и провели досмотр, в ходе которого нашли бутылку с запахом бензина, а в телефоне переписку, в которой его просят поджечь военкомат. В переписке пообещали вернуть деньги, которые ранее мужчина перевёл некоему «администратору». Также там указывался адрес здания и инструкция по изготовлению коктейля Молотова.

Ранее сообщалось, что правоохранители ищут злоумышленника, бросившего в ночь на 11 августа коктейль Молотова на территорию отдела полиции в Коломне Московской области.