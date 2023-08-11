Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на берегу Москвы-реки появятся ещё два летних бассейна.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на блог мэра Москвы.

По его словам, бассейны с подогревом воды и пляжной зоной появятся в районе набережной на Воробьёвых горах.

Кроме того, ещё одну бассейную зону построят в районе Нескучного сада и Парка Горького.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в рамках комплексного развития территорий (КРТ) построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тыс. кв. м.