Балицкий: в Запорожской области не будет приветствоваться новая олигархия

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не будет приветствоваться новая олигархия.

«Здесь не будут приветствоваться новая олигархия или новые элиты, которые пришли, чтобы быстренько попользоваться здесь той ситуацией, которая сложилась», — цитирует РИА Новости Балицкого.

Он отметил, что в регионе не спешат передавать собственность частникам.

По его словам, руководство области будет использовать «лучшие модели советского общества».

Также Балицкий заявил, что Запорожская область должна быть форпостом России на Днепре.