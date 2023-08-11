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Балицкий: в Запорожской области не будет приветствоваться новая олигархия

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не будет приветствоваться новая олигархия.

«Здесь не будут приветствоваться новая олигархия или новые элиты, которые пришли, чтобы быстренько попользоваться здесь той ситуацией, которая сложилась», — цитирует РИА Новости Балицкого.

Он отметил, что в регионе не спешат передавать собственность частникам.

По его словам, руководство области будет использовать «лучшие модели советского общества».

Также Балицкий заявил, что Запорожская область должна быть форпостом России на Днепре.

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