Вице-президент АТОР Мурадян: тренд на снижение цен на туры в Турцию не ожидается

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться цены на туры в Турцию из России.

По его словам, средняя цена на поездку в Турцию сейчас начинается от 160 тыс. рублей на двоих на неделю.

«В июле был заметный прогресс роста курса евро, которому как раз Турция благоволит с точки зрения туристических расчётов. Всё это на фоне сохраняющейся высокой цены на полётные программы и в совокупности с тем, что цены номинируются в евро, дало эффект удорожания по сравнению с прошлым годом на 30—50%. Это валютная составляющая», — отметил он.

Эксперт добавил, что сама цена, которую выставляют турецкие отельеры, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 15—20%.

«В совокупности Турция по сравнению с допандемийными годами получила прирост порядка 100%: это и курсовые колебания, и дорогая авиаперевозка, и сама экономическая ситуация в Турции, где продолжается ослабление национальной валюты и высокая инфляция, — всё это привело к тому, что Турция перевалила за 80 тыс. рублей за человека», — пояснил специалист.

По его прогнозу, «тренд на снижение не ожидается».

«Более того, продолжающееся ослабление рубля приведёт к тому, что даже в бархатный сезон, когда цены опускаются (турецкие отельеры опускают их в среднем на 10—25%), россияне могут (этого снижения.— RT) не ощутить, если будут сравнивать с ценами на начало мая», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева заявила в беседе с RT, что стоимость тура зависит от категории отеля, от того, какое количество дней запрошено. По её словам, «нельзя иногда сравнивать одно с другим».

«Совершенно определённо рынок показывает то, что стоимость очень сильно увеличилась. Влияет фактор вообще повышения цен, это фактор валютных стоимостей, потому что пересчёт всё равно идёт не на лиру и не на рубль, а чаще всего через доллар и евро. И в целом повысились цены на продукты, на транспортную составляющую Возможно, есть рыночное повышение, когда понятно, что у российских туристов достаточно узок круг международных путешествий, — допускаю. Рынок всегда реагирует таким образом тоже», — пояснила она.

Ранее в пресс-службе крупных российских туроператоров рассказали RT о спросе туристов из России на поездки в Китай и Иран на фоне сообщений о возможности организации безвизовых групповых путешествий в эти страны.