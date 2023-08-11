Узнать больше

Ефимов: самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за первое полугодие в бюджет Москвы поступило на 36% больше налогов от самозанятых, чем за такой же период 2022 года.
Ефимов: самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Всего в этом году самозанятые перечислили в столичный бюджет более 4,5 млрд рублей в виде налогов, а с 2019 года — 18,3 млрд рублей, отметил Ефимов.

«На 1 июля в столице работали 1,39 млн самозанятых граждан, что составляет 18% от общего числа зарегистрированных в России», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, за первое полугодие 2023 года их число в Москве увеличилось на 156 тыс.

Ранее продюсер, директор блогеров Евгений Вольтов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что, если блогерство будет признано профессией в России, людям, которые занимаются такого рода деятельностью, больше не придётся скрывать свои доходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить