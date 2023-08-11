Ефимов: самозанятые Москвы заплатили налогов на 4,5 млрд рублей по итогам полугодия

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за первое полугодие в бюджет Москвы поступило на 36% больше налогов от самозанятых, чем за такой же период 2022 года.

Об этом информирует НСН.

Всего в этом году самозанятые перечислили в столичный бюджет более 4,5 млрд рублей в виде налогов, а с 2019 года — 18,3 млрд рублей, отметил Ефимов.

«На 1 июля в столице работали 1,39 млн самозанятых граждан, что составляет 18% от общего числа зарегистрированных в России», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, за первое полугодие 2023 года их число в Москве увеличилось на 156 тыс.

Ранее продюсер, директор блогеров Евгений Вольтов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что, если блогерство будет признано профессией в России, людям, которые занимаются такого рода деятельностью, больше не придётся скрывать свои доходы.